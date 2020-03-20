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﻿《Resident Evil 3》試玩版上架

2020-03-20 列印
﻿《Resident Evil 3》試玩版上架
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　　機迷期待已久的《Resident Evil 3》重製版將於4月3日見街，可能開發商Capcom怕大家宅在家中太悶，於是突然釋出試玩版，其中PS4與Xbox One版本Demo已率先上架，而PC版本Demo今天起亦可於Steam平台免費下載。

　　除了體驗重新建構的劇情與玩法之外，這個試玩版亦不忘加入有趣點子，「查理玩偶」尋寶遊戲便需要玩家一邊避過Nemesis的追蹤，一邊尋找二十個散落在Raccoon City市內各處的查理玩偶。

　　至於支援4對1、可分別選用正邪兩方陣營的網上對戰模式「Resident Evil Resistance」，亦預定在遊戲推出前進行公開測試，PS4與Xbox One測試日期為3月27日起，PC為3月28日起，直至4月3日結束，Fans們要把握機會！文：Joe
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