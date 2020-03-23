HUAWEI nova 7i抵玩四鏡

近日手機市場焦點集中於5G旗艦，其實中階機款亦有抵玩新作上架，好像機價才二千多元的HUAWEI nova 7i，既有48MP為主的AI四鏡頭，提供豐富影拍玩意，Kirin 810八核心所帶來的整體效能亦令人滿意，配合隨機充電器更可體驗40W超級快充的便利。文、圖：B1807



查詢：HUAWEI/8128 8810



40W超級快充



主打年輕用戶的nova 7i，裝有6.4吋FHD+開孔式全熒幕（解像度2,310×1,080），屏佔比達90.6%，且一如上代沿用整合指紋Sensor的開關掣，機側解鎖不失便捷。即使定位中階，新作亦用上自家Kirin 810八核心，配合8GB RAM及128GB ROM，《安兔兔》測試跑分逾300,000，表現比起不少採用S730處理器的對手要好，操作順暢之餘，加上內置GPU Turbo技術，打機玩遊戲也有爽快體驗。此外，nova 7i不但內置4,200mAh大容量電池，更支援高達40W SuperCharge快充技術，而且只要配合隨機附送的充電器，即可進行快速充電，有別同價位的機款須花錢另購高Watts輸出的充電器。



HMS、AppGallery打造自家生態



新款手機興起矩形排列的鏡頭設計，nova 7i也不例外，且裝有四鏡頭之多，包括48MP廣角主鏡、800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像景深，其實主鏡不但擁有1/2吋感光元件及F1.8大光圈，配合AI Clarity高清多幀合成模式，更可連拍多張影像再合成，進一步加強清晰度及細節。由於感光元件面積大，只要開啟超級夜景模式，用戶不用腳架，也可以手持拍出清晰明亮且低雜訊的夜景。值得一提的是，nova 7i沒有預載Google Mobile Services，即原生沒有Play Store及Google應用程式，取而代之是自家HUAWEI Mobile Services（HMS）及AppGallery，習慣了Google生態的用戶確要需時適應，目前AppGallery可供下載的應用程式及遊戲不算少，亦不乏本地主題，但由於剛起步不久，Apps數量需時間來累積。