隔住個Mon遊東瀛

在日本政府最新的入境管控措施下，香港人看來要暫別東瀛好一段時間了，幸好在目前科技發達及網絡世界盛行的情況下，無論是當地市容、旅遊熱點、花見名所及藝術展覽活動，都能藉着電腦或智能手機看得一清二楚。



文：林逸 圖：林逸、星島圖片庫



實時鏡頭賞櫻



暫時難以前往日本遊玩，對一眾「哈日族」來說當然是相當難熬的事，特別是正值櫻花花季，無緣親臨觀賞，不免教人感到失望，不過大家仍可透過當地一眾傳送實時影像的鏡頭，繼續關注東瀛各地的一舉一動。



總部位於球星C朗拿度故鄉葡萄牙Madeira島的Webcamtaxi（www.webcamtaxi.com/en/japan.html），便透過日本各地的高畫質實時網絡鏡頭，讓大家能夠看到日本不同地區的現況，當中除包括晴空塔、彩虹橋、澀谷鬧市等，也可看見著名溫泉鄉草津、京都塔，以及日本多個機場的情況，或許能夠一解部份「哈日族」的「思鄉」愁緒。希望賞櫻花的，便不要錯過Live Camera DB的鏡頭，Live Camera DB透過從日本全國超過一萬七千個實景影像鏡頭嚴選出來的畫面，為訪客呈獻櫻花Live Camera（livecam.asia/sakura/）。



網上美術館



喜歡前往日本欣賞文化藝術的朋友，目前雖因入境管控及當地博物館、美術館因應疫情休館而難以成事，不過包括東京國立美術館（www.emuseum.jp/）、台場的MORI Building DIGITAL ART MUSEUM：teamLab Borderless（borderless.teamlab.art/）及島根足立美術館（www.adachi-museum.or.jp/）等人氣藝術設施，仍然透過網絡向大家展示該館環境、主題展覽及館藏，登入欣賞也是挺不錯的主意。



值得留意是隨着網絡世界已成為大家日常生活的重要部份，網上美術館也告乘時崛起，其中HASARD（wam-hasard.com）便是個相當受歡迎的網上美術館網站，吸引不少藝術愛好者登入觀賞。



現階段在HASARD網站，大家便可賞到超過十個展覽，當中包括攝影師秋瀨エシカ（秋瀨Esika）以世界之美為題的攝影展、浮世繪畫家川瀨巴水的大正、昭和時代之日本的版畫，還有大師級藝術家如梵高等的精采畫作。