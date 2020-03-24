不丹廷布 造紙工藝

世外桃源不丹（Bhutan），自然景色優美之餘，更保留許多傳統工藝，手工造紙便是其中之一，來到該國首都廷布（Thimphu），便可在傳統造紙廠一睹整個製紙工序，以及選購精美優質的紙品，感受不丹紙藝的魅力！文、圖：韋利 鳴謝：康泰旅行社



天然材料 悉心製作



原來不丹除在木雕、編織及畫藝等範疇有一定地位，造紙工藝同樣極為出色，來到該國西面的首都廷布，便可在參觀造紙廠的過程中全面領略得到。這家名為Jungshi的造紙廠，在不丹宗卡語中原來有「自然」的意思，事實上，這裏的造紙方式也極崇尚自然，除每個工序均全由人手製作，名為Deh-sho的不丹手工紙，材料更是取於當地山林，既會利用月桂樹及Dhekap兩種高原樹木的樹皮為材料，造紙所用的水也是源自無污染的山水，紙質當然有保證。



Jungshi造紙廠，會開放予遊人參觀製紙過程，只見工場雖然小巧，工序區域卻分得相當仔細，由浸泡和煮沸樹皮，以至擠榨、搗漿、抄紙及風乾等等，每個步驟均由當地工人一手一腳悉心主理，最講究技巧的，要算是抄紙部份，師傅們要利用竹簾把浸在水槽的纖維漿料撈起，搖晃瀝水，拉開竹簾形成纖維薄紙，並一層層地堆疊成豆腐狀的紙品，再經壓水及乾燥，一張不丹手造紙才大功告成，我輕觸完成品，發現觸感纖薄又略帶和紙的質感，品質確是非常獨特。



看罷製紙過程，自然來到購物時間，旁邊附設的小店有售各式各樣的手工紙品，記事簿、明信片等固然精美，富有宗教味道的畫作也是別出心裁，而我更特別喜愛加入葉子、乾椒等植物壓花製成的紙張，感覺就如將不丹的自然風味一起帶走！



漫遊首都 細味民風



在廷布除可認識不丹傳統工藝，更不妨在市中心寫意閒逛。這裏除有許多地道建築，走進街上的商店，更可發掘到不少平日罕見的民族服飾及地道土產，好像唐卡、傳統漆器裝飾、二手不丹郵票、色彩繽紛的織品，以及番紅花和冬蟲草茶等等，均是熱門選擇。



旅遊記事簿



持特區護照及BNO護照前往不丹均須簽證，一般須由當地旅行社代辦。