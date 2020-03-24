馬來風韻（1）自煮貴刁伴囉喏

甜酸辣香 囉喏沙律
大馬具多族裔文化，單是街頭常見的Rojak（馬來俗語意指Mixture混合物）便有印裔混合炸蝦、烚薯、青瓜的鹹風版本，以及華人的蔬果版本，兩者做法大同小異，然而自家調配的囉喏醬才是靈魂，蝦膏、馬拉盞和樁成碎末的去籽辣椒，配合慢火烹煮至釋出囉喏醬的香濃深度，再拌入爽酸甜的半熟水果粒，入口惹味清新又健康。烹調導師Sara沿用來自怡保嫂嫂的Rojak囉喏水果食譜，當地的Rojak小檔街知巷聞，而嫂嫂家中的食譜正是以小檔蔬果的甜酸辛、醬汁濃鹹香，以及芝麻、果仁碎的香脆為藍本，且烹調簡易，Fifi買齊地道佐料回港弄給親友，嚐過的也讚好。
Rojak囉喏水果沙律（2-3人份）
材料：
青瓜半條
半熟細菠蘿 1/4個
細沙葛 1個 （約200克）
半熟芒果 1個
囉喏醬：
椰糖 2湯匙
蝦膏（Petis Udang） 2湯匙
馬拉盞（Belacan） 1/4茶匙
南洋醬油 1/2茶匙
鮮辣椒 1隻（去籽/磨成蓉）
配料：
白芝麻1/2湯匙（烘烤）
花生碎1湯匙（烘烤/磨末）
鑊氣十足 速炒貴刁
馬拉家喻戶曉的炒貴刁，據說是源自潮汕及閩南地區，當地人以質感較河粉厚實的粿條，配合中蝦、豆芽菜、韭菜、雞蛋和香辣醬油汁，大火翻炒而成，速炒貴刁還得用上豬油渣，確保粿條油香鑊氣皆備，難怪已故法藉名廚Anthony Bourdain於2015年CNN飲食節目《Parts Unknown》嚐過後也讚好。
馬拉貴刁和香港版本風味有別，雖然兩者均為炒稻米粉條，然而前者用上較為厚闊的粿條，配合以醬油為基調的醬汁提味；後者的貴刁河粉則較幼薄，且以咖喱粉作調味。導師Sara解釋，當地人以河粉放湯，而炒貴刁得用上粿條，皆因馬拉貴刁注重炒功火候，而河粉因質感較薄幼，不耐大火快速翻炒。看過Sara的示範，Fifi先將材料按入鑊次序排列，再以大火將粿條極速邊炒邊翻，攤至平薄，再推開至鑊邊，重複炒勻，以兩分半極速炒起一碟鑊氣十足、口感煙韌且香辣惹味的馬來貴刁。Sara家傳食譜的貴刁醬油，混合微辣香口的參巴醬及鹹香甜美的魚露，馬來炒貴刁鹹甜辣與鑊氣皆備，又附焦糖化醬汁掛粿條的香濃焦甜，街頭風味十足。
馬來炒貴刁（1人份）
材料：
豬油 35克（切1cm粒/鍊溶/備用）
蒜蓉 1湯匙
參巴辣醬 1湯匙
粿條 240克/約一碗半
魚片 6片
鮮蝦 3隻（連蝦尾/ 去殼去腸）
雞蛋 1隻
芽菜 1碗
葱段 15克（每段約2吋）
蕉葉（點綴）
醬汁（拌勻）：
生抽1-1/2湯匙
老抽1/2茶匙
蠔油1/2茶匙
魚露1/2茶匙
白胡椒粉1/4茶匙
糖1/4茶匙
New Malaysian Kitchen
網址： www.newmalaysiankitchen.com
收費： 約$580/位
（包括馬來烹飪五款菜式連午餐和戶外香料花園講解）