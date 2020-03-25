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秘製海南雞 外賣買一送一

2020-03-25 列印
秘製海南雞 外賣買一送一
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　　抗疫時期大家都避免出外聚餐，寧可選擇買外賣回家吃。在將軍澳開業多年的「OK德海南雞專門店」，最近便推出海南雞及口水雞買半隻送半隻優惠，$138即可品嚐全隻海南雞或口水雞，不失為「精明在家吃」的好選擇。

　　店舖的招牌秘製海南雞，高峰時期日賣過百隻，秘訣在於堅持用新鮮雞，肉質嫩滑，雞皮爽口，就連醬汁都是自家製，與香濃的雞油飯同吃最滋味。四川麻辣口水雞亦做得出色，辣汁以超過三十種材料如花椒、牛油、新鮮辣椒等製成，最適合嚐辣一族，此外還有「超筍價$28」越式小食，每日輪流推出。至於晚市堂食亦有全單七折優惠，特別推介熱賣的去骨口水雞飯及泰式蝦球石鍋飯！文︰Angel

地址︰將軍澳新都城中心3期G08至09號舖

查詢︰2311 8885
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