有營港式西餐

預防勝於治療，要遠離病菌及強身健體，多吃營養食物，提升抵抗力及免疫力也相當重要。最近在荃灣開業的港式西餐小館M Kitchen，不但以健康天然及原汁原味的菜式作招徠，還找來中醫師調製一款保健湯水，與香港人齊心抗疫。文：褚愛琪 圖：黃頌偉



酒店班底 精挑食材



M Kitchen的M，靈感源於英文字Mojo，有魅力與魔力的含意，是希望食客可以感受到餐廳用心炮製食物的獨特味道，以及食材之間所產生的化學作用，體驗猶如魔法般的奇妙變化。餐廳負責人Terence表示，M Kitchen雖然是一家港式西餐小館，但經營理念、廚師團隊均來自酒店班底，他們不但打造舒適的用餐環境及氣氛，就連食材也經過精挑細選、用心配搭。



菜式方面，以營養豐富及原汁原味為主題，除選用本地新鮮蔬果外，還有來自外國的肉食及芝士等。以餐廳主打的特濃番茄湯飯及熔岩芝士系列為例，前者用新鮮番茄去皮，打成蓉後熬成濃湯，再分別配以波士頓龍蝦、海鮮或牛肉等真材實料；熔岩芝士的醬料就混合了帕爾瑪、水牛及瑞士三種不同的芝士，令芝士醬同時富有幼滑、奶香及拉芝的豐富層次。



食物以外，餐廳還有另一個賣點，就是由魏栢儒中醫師調製的強肺湯水。魏醫師指，湯水原材料包括靈芝、黨參、白朮、土茯苓、生地黃、粟米、紅蘿蔔、紅棗等十多種，每日新鮮熬製兩小時，再以少許冰糖調味，味道清甜，容易入口。據說這湯水具有保肝解毒、健脾開胃、補肺養血的功效，有助增強免疫力。雖然此款湯水性平溫和，老少咸宜，但傷風、感冒或懷孕婦女就不宜飲用。值得一提是餐廳由即日起向香港六十五歲或以上長者免費派贈一瓶強肺湯水，每日限額一百名，為香港人打打氣，增加正能量。



M Kitchen



地址：荃灣眾安街68號千色匯1期2樓2032號舖



查詢：2818 3533