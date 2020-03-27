舊區咖啡情

說到香港舊區情懷，很自然會想到唐樓建築與小店等環境氛圍，除此之外還有互相關懷那一份人情味。筆者早前來到剛進駐旺角豉油街的半路咖啡店，與老闆傾談，原來生於旺角的他對舊物情有獨鍾，希望藉咖啡店能凝聚這小社區。文︰Kengi 圖︰蔡建新



咖啡店位於豉油街，附近盡是售賣建材與工具的老店，坐落此地卻毫無違和感，原因是老闆Tommy刻意保留易手前的「堅強貿易行」牌匾及倉庫結構原貌。他坦言依戀舊世界的東西，哪怕是一盒錄影帶，或一支養命酒。事實上位於上環的兩家分店，也使用「萬壽無疆」的舊杯子來當咖啡杯，「七、八十年代的社會人情味濃厚，中西文化交流，產生出一種獨特的風尚。」



由於太喜歡旺角這小社區，Tommy上月終於在豉油街開店。他是個完美主義者，喜歡親自打點一切，將舊物重新編排與演繹，並與街坊交朋結友。說到最難忘一次，是跟附近居住的一位少數族裔青年傾談時，知道對方生活艱苦，當下便請喝咖啡，豈料青年為答謝他，翌日竟送來舊木架作回禮。「關心社群與回饋社區是我們一個重要理念，溝通則是第一步。我想了一些方案，例如只要大家願意參與清洗唐樓，我可以免費教沖咖啡。」



好啡講求平衡



畢竟經營的是咖啡店，咖啡的質素好壞，也是成敗關鍵，Tommy形容︰「一杯好咖啡，就是大家都喜歡，口味要平易近人，先不要說到很深奧難明。」話雖如此，但其實要做到平易近人，得通過多番實驗與觀察，一點都不簡單。首先店內使用拉桿式咖啡機，其壓力的變化可令調配的咖啡控制得更細緻，增加張力，口感較豐厚；另外咖啡豆也講究風味，研磨度要配合得宜，才能讓過程發揮到最好。「一位好的咖啡師會懂得觀察客人，在沖煮前已估計到適合的口味。其實我們在上環店使用的杯比旺角店小，觀察所得經驗，旺角街坊較喜歡這樣的風味。」



喝過一杯Flat White，筆者開始明白，把牛奶混合在濃縮咖啡中，如同將小店與社區融合，恰到好處。



半路咖啡（旺角店）



地址︰旺角豉油街6號地舖



營業時間︰10:00am至7:00pm（星期一休息）



網址︰www.instagram.com/halfwaycoffee



