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Xbox One手掣型格新色

2020-03-27 列印
Xbox One手掣型格新色
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　不論玩Xbox One抑或PC遊戲，對於喜歡打機的朋友來說，Xbox One手掣都可說是必備Item，如果嫌基本配色太平凡，微軟最近加推的Phantom透明紫特別版無線手掣（售價$449），應該會令你眼前一亮，其半透明貴族紫色漸變典雅粉色，若隱若現地展現手掣內部構造，而且配上金屬色十字掣，多了一分「電競味」。

　　值得一提的是，即日至3月29日期間於指定零售商購買Xbox One X主機連遊戲套裝，除可享優惠價$2,398（原價$3,099）之外，更額外送贈《STAR WARS Knights of the Old Republic》第一、二集下載碼，以及Xbox手提電腦袋。文：Joe

查詢：www.xbox.com/zh-HK/

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