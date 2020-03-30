﻿新iPad Pro 手勢操控互動

剛推出的新一代iPad Pro，不但升級了處理器，鏡頭成雙，還加入增強AR應用的LiDAR感測器，但叫果粉最興趣的，相信是配合iPadOS 13.4利用配件大玩游標及手勢操控，如等不及5月開賣的Magic Keyboard，可以藉Magic Trackpad，率先體驗觸控板互動。



Magic Keyboard工作新拍檔



進化至第四代的新iPad Pro，外形保留超窄邊框設計，提供11吋及12.9吋兩種尺寸，熒幕沿用更新率可達120Hz的Liquid Retina Display，支援P3廣色域及原色調技術。效能方面，新iPad Pro升級至A12Z Bionic八核心處理器，其中四個高效核心針對大型運算，另外四個節能核心負責日常工作，A12Z同樣配備八核GPU，效能比上代A12X有所提升，續航力更可維持10小時之久。為提高工作效率，Apple開發出全新Magic Keyboard，結合後不但可將iPad Pro變作懸浮顯示，更可藉1mm鍵程的剪刀式按鍵帶來更佳打字手感。Magic Keyboard最奇妙的地方，是加入了Trackpad，配合iPadOS 13.4可直接在觸控板控制游標走向，選擇文字，又或以手勢操控快速切換程式或頁面，感覺愈來愈像MacBook，不過Magic Keyboard要5月方開賣，心急果粉可利用Smart Keyboard Folio及Magic Trackpad組合，先行體驗iPadOS 13.4的新功能。



首置LiDAR感測器



說是平板電腦定位，新iPad Pro在影拍方面依然下了一番苦工，不但是同系歷來首款裝有12MP廣角及10MP超廣角的雙鏡型號，既可輕鬆轉換焦段取景，亦支援4K/60fps超高清拍片，另一突破是首度加入了LiDAR感測器，主要是測量光線投射至物件並折返的時間，從而計算距離，測量最遠距離可達5米，這項技術連NASA亦即將應用於下回火星登陸任務中。多得LiDAR幫助，令新iPad Pro可以更容易計算距離、深度等資訊，應用至AR更可以精確測量物件，獲得更逼真的AR體驗。



iPad Pro（第四代）



熒幕： 11吋、12.9吋



操作平台： iPadOS 13.4



儲存容量： 128/256/512GB、1TB



重量： 471g（11吋）、641g（12.9吋）



售價： $6,399起（11吋）、



$7,999起（12.9吋）



文、圖：B1807 查詢：Apple/800 908 988