﻿奇趣創意民宿

各位旅遊達人在疫情下未能出門，那不妨把心思及精力投放在住宿設計上，因為Airbnb現正透過其獨特房源基金招募創意房源設計，參與其中當然有機會展示創意，藉此觀摩一眾特色住宿，同樣樂在其中。



不知大家在外遊時，有否下榻過一些極具特色的住宿設施？好像位處美國新澤西州澤西海岸Margate City、以大象為造型的創意民宿Lucy，以及法國Raray別具禪意的空中木屋Cabane Lov'nid SPA Zen，都是備受注目的焦點。根據Airbnb的資料顯示，截至今年2月，登入Airbnb網站搜尋牧羊人茅屋、風車等非傳統房源的數量，便較去年同期多出約七成，更有不少客人透過其網站預訂圓頂屋、露營車、樹屋及蒙古包等特色住宿，可見非一般的住宿設施委實有着一定魅力。



有見及此，Airbnb便首度透過旗下的Airbnb獨特房源基金（Unique Airbnb Fund）推出創意招募計劃，斥資100萬美元（約780萬港元）徵求全世界最不可思議、脫離常規的創意房源，並資助有關設計令設計者夢想成真。



這趟主辦單位更邀來著名演員兼時尚達人Billy Porter、Big Idaho Potato Hotel的Kristie Wolfe，以及全球頂尖建築公司MVRDV的合夥人Fokke Moerel等人組成評審團，按作品的創意、可行性、可持續性及社會使命等四大範疇評分，選出十位獲獎者。值得留意是曾任美國愛達荷薯仔協會Big Idaho薯仔之旅發言人的Kristie，正是Airbnb其中一位超讚房東，她把完成薯仔之旅穿梭美國的六噸重巨大「薯仔」改裝成為Big Idaho Potato Hotel，令其火速成為美國愛達荷州Boise田野的「打卡」熱點及人氣住宿設施。



網頁：airbnb.com/uniquefund



文：KL 圖：Airbnb