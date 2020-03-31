﻿華欣Chiva-Som 養生度假村

隨着疫情在全球迅速蔓延，大家除要做好個人防護措施，更要吃得健康及有充足運動，泰國華欣著名養生度假村Chiva-Som的營養學家兼自然療法專家Renee Grandi，便推薦五大增強抵抗力的重要營養元素及一系列食療建議，值得大家參考。



度身設計 健體強身



距離曼谷約三小時車程的華欣（Hua Hin），是泰國著名養生度假勝地，1995年在當地開業的Chiva-Som國際養生度假村，便是區內首屈一指的休閒度假選擇，度假村早前更作了全面翻新，並在去年10月重新迎客，除保留傳統泰式園林的典雅設計，包括五十四間豪華客房、餐廳及大部份公共空間設施均作全面改裝及升級，特別是健康養生區域、水療及物理治療房、健身房及有機農園等設施，更予人煥然一新的感覺。



專家推介 抗疫餐單



事實上，Chiva-Som並非一般的休閒養生度假村，村內的專業人員會為每位客人度身設計最適合他們的住宿養生療程，再結合食療及運動，達到全面改善體質效果。每當客人入住時，駐村的營養師及健體專家，即會為客人作出健康評估及體質測試，再依照各人需要設計一套住宿期內的康體日程表及三餐營養膳食等，照顧極為全面，另為達到最佳的健體效果，客人最少要入住三晚！



只是為讓一衆Chiva-Som的捧場客能夠好好抗疫，該度假村的營養學家兼自然療法專家Renee Grandi便作出一系列的專業建議，值得大家參考。



據Renee表示，大家不妨透過餐膳好好吸收五種能夠增強抵抗力的重要營養元素，這五大元素分別是鋅（Zinc）、維他命A、C、D及硒（Se），特別是有助抵抗病毒及細菌的鋅，因為身體不能自然產生，必須透過食物或營養補充品攝取，而進食南瓜籽、葵花籽、蛋黃、海鮮、蠔及牛肉等，便有助鋅的吸收。至於有助調節先天性及適應性免疫系統、針對病毒毒性的硒，便可借着進食堅果、有機肉及蛋、洋葱及大蒜等取得。維他命A及C方面，多來自各種蔬菜及水果，其中維他命D除能從飲食吸收，更可透過日常生活的陽光照射中取得。



網頁：www.chivasom.com



文：Rachel 圖：Chiva-Som