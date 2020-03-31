﻿馬來風韻（2） 自煮沙嗲國民拉茶

早前快閃大馬亦不忘享受烹調樂，短短數小時的烹飪班已經掌握馬來烹調的竅門，除了上星期分享的炒貴刁和Rojak囉喏蔬果沙律外，還有惹味辛香的沙嗲配香甜順滑的馬來拉茶，回來趁宅在家中的日子再顯身手。



馬來媽媽沙嗲雞



據說沙嗲源於印尼，當年街頭攤販參照阿拉伯裔移民家鄉烤肉串Kebab，加以改良而衍生的地道小食。馬來沙嗲普遍用上香茅、薑黃粉和小茴香粉醃製，且以辣椒蓉為基調的花生醬，提升辛香滑順；至於中東烤肉串一般以乳酪提升細膩綿滑的口感。馬來沙嗲烤得香脆惹味，火候掌握尤其重要，烹調導師Sara提醒，烤煮過程若用香茅莖抹上食油，並不斷翻轉肉串，烤肉額外香脆Juicy，並散發清新芳香。至於醮醬亦絕不馬虎，花生醬得先將辣椒手磨成蓉，再拌入香蒜紅葱生薑成Sambal參巴風味的辣椒蓉，一拼炒起辣椒油，續混合酸甜而富深度的羅望子醬、棕櫚糖和香烤花生碎，炒成辛辣兼備且香氣十足的花生醬。



馬來拉茶自家泡



馬來西亞泡沫拉茶據說源於二次世界大戰後，移居當地的印度裔人在橡膠園外設茶寮，善用烘焙茶葉衍生的茶碎粉末，配合薑或玉桂泡茶，再注入煉奶反覆倒拉，過程茶香奶滑融為一體，而煉奶茶亦得以降溫，且茶拉得愈高，撞出的泡沫愈多而香滑細緻，茶味亦更為濃厚。



New Malaysian Kitchen



查詢：www.newmalaysiankitchen.com



收費：約580港元/位（包括馬來烹飪五款菜式連午餐和戶外香料花園講解）



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）