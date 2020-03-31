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﻿A.沙嗲雞串（10串）

2020-03-31 列印
1. 雞肉、香茅末、砂糖、薑黃粉、小茴香粉和海鹽拌勻，醃過夜（或最少2小時）。 2. 預醃雞肉串上竹籤。 3. 食油注入煎鍋，邊煎邊翻轉，並用香茅莖掃上油，直至金黃色（約15分鐘），伴沙嗲花生醬及配菜青瓜和紅洋葱享用。
﻿A.沙嗲雞串（10串）
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材料：

‧雞串醃醬

雞腿 250g（去骨，切1吋長條）

香茅 1條（切段/磨末）

砂糖 2茶匙

薑黃粉 2茶匙

小茴香粉 1/2茶匙

海鹽 1/2茶匙

‧抹油

香茅莖1條

食油

‧配料

紅洋葱1/2個（切厚片）

青瓜 1/2條（切三角粒）

20cm長串燒竹籤10條（浸水/油30分鐘）
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