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﻿B.沙嗲花生醬

2020-03-31 列印
做法： 1. 混合：將香茅、香蒜、紅葱頭、薑、辣椒用攪拌機攪勻。 2. 炒醬：煎鍋下油，注入（1）辣椒糊，慢火翻煮直至出油，再注入椰奶、羅望子水、生花、棕櫚糖、醬油和海鹽，不停翻轉，並以大火滾起，再以慢火煮至濃稠成醬。
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‧辣椒糊

香茅 1條（切片）

香蒜 2瓣（切片）

紅葱頭 15g/約1個（切片）

薑 5g/約1.5cm（切片）

辣椒 3隻（去籽/浸熱水）

‧其他

花生油 2湯匙

椰奶 1湯匙

羅望子膏Assam Jawa

1/2湯匙（半杯水稀釋）

生花生 30g（去外衣/烤烘/壓碎）

棕櫚糖 25g

醬油 2茶匙

海鹽 1/4茶匙

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