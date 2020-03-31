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﻿馬來拉茶自家泡

2020-03-31 列印
　　馬來西亞泡沫拉茶據說源於二次世界大戰後，移居當地的印度裔人在橡膠園外設茶寮，善用烘焙茶葉衍生的茶碎粉末，配合薑或玉桂泡茶，再注入煉奶反覆倒拉，過程茶香奶滑融為一體，而煉奶茶亦得以降溫，且茶拉得愈高，撞出的泡沫愈多而香滑細緻，茶味亦更為濃厚。
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