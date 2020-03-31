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﻿C.馬來拉茶（2杯）

2020-03-31 列印
﻿C.馬來拉茶（2杯）
﻿C.馬來拉茶（2杯）
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紅茶包 2個

滾水 500ml（2杯）

煉奶 3-4湯匙

做法：

1. 泡茶：茶包放入不鏽鋼杯，注入滾水 ，蓋上蓋浸泡約5分鐘。取出茶包，加煉奶並拌勻。

2. 拉茶：將茶從一個杯倒入另一個杯。拉得愈高，愈多泡泡。重複五次。
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