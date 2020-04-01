﻿新生代女藝術家系列① 半農半藝 勞麗麗

香港近年對農業的關注逐漸提升，城鄉不再是二元的對立關係，而是互為補足與對照的有機連結。本地藝術家勞麗麗持續實踐「半農半X」的生活方式多年，農耕與其他的身份渾然地結合，其創作也注入她在農業上的經驗，使作品展現獨特的洞見，如同耕作出新的生命。我們來到勞麗麗的工作農地，與她談創作，也談生活。「新生代女藝術家系列」將介紹不同界別的年輕女創作者，並藉以了解她們的生活與想法，也折射更恢宏的世界觀。



勞麗麗多年來一直在生活館實踐農耕，該處位於城市邊陲，從城市走進生活館，恍如一場漫長的旅程，同時能讓人靜定思緒，觀察城鄉的明媚風景。從馬路走到村口，再拐幾個彎，便能瞥見綠油油的農地，以及簡單搭建的棚架，這就是生活館所在。



「農耕對我而言是思想的養份，提供了一種途徑讓我接觸世界，也讓我了解到自己的身心靈。我既在農耕體現，再於藝術媒介與模式中咀嚼與消化。」更多訪問內容，請留意明天（4月2日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁。