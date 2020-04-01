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﻿糯米糍糕點 夏日好滋味

2020-04-01 列印
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  踏入芒果當造的季節，美心西餅由今日起就推出美心mochi芒糍系列，即是芒果糯米糍。重點推介mochi芒糍蛋糕，靈感來自長洲特產芒果糯米糍，將當造菲律賓芒果配上特選台灣白玉糯米糍，相當滋味。除了水漾芒果選擇外，同期亦推出台灣黑糖糯米糍花生卷，黑糖糯米糍及花生醬慕絲被包裹在卷內，頂部加上朱古力忌廉及花生碎，大家不妨歎個寫意下午茶。文︰Angel

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