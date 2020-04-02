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﻿400匹馬力 RSQ3 Sportback收視爆燈

2020-04-02 列印
﻿400匹馬力 RSQ3 Sportback收視爆燈
■測試車配上21吋巨型胎軨，前輪採用六活塞制動鉗。
■2.5公升直五Turbo引擎源自TT RS及RS3，馬力同為400ps。
■RSQ3改用平底跑車軚盤，中控台配有8.8吋觸控屏幕。
■前後專用Nappa皮革桶椅配上蜂巢壓紋，後排座墊可前後滑移130mm。
﻿400匹馬力 RSQ3 Sportback收視爆燈
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        新抵港奧迪RSQ3 Sportback是一款充滿話題的高性能SUV，2.5直五Turbo引擎馬力達400ps，0至100km/h只需4.5秒，還有一身斜背肌肉造型，以及跟林寶堅尼相同的青綠色調，收視率爆燈。

Q3 Sportback車系其實下月才正式在港上市，不過頂級終極版RSQ3 Sportback一反常態首先出籠。示範車最具話題是名為Kyalami Green、跟林寶堅尼極相似的青綠色澤，配合充滿肌肉線條的Coupe斜背外形，還有全套Black Styling Package，包括亮黑色鬼面罩、尾翼，以及21吋專用輪圈，非常吸睛。

　　車廂專用裝備包括前後Nappa皮革桶椅、RS專用軚盤、12.3吋數碼錶板、8.8吋中控台觸控屏幕連導航及360度鏡頭等。後座跟普通Q3一樣可以前後滑移130mm，腳位闊落，頭部空間沒有因為斜背設計而感到侷促。

　　源自TT RS及RS3的2.5直五Turbo引擎馬力同為400ps，配合7速S tronic半自動波箱和Quattro四驅，以最辣Dynamic模式行車聲威力猛，加速勁度十足！RS跑車化避震配合21吋胎軨，操控感非常硬朗，攻彎十分平穩，抓地力特強，可惜犧牲了乘坐舒適感，不過作為終極高性能版本，是應該調校得激進一點。

RS Q3 Sportback規格

引擎：2.5公升直五Turbo

馬力：400ps/48.9kgm

傳動：7速半自動波，四驅

0至100km/h：4.5秒

售價：$845,000起

查詢：2528 1862

文：彭志揚　圖：William
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