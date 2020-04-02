﻿新派精品意饌

傳統意菜為家常料理，選材及烹法因人而異，呈現的卻是樸實不華的手工美食。位居半山小巷子裏的LucAle，由兩位來自意大利的星級廚師主理，他們由家鄉直送優質的時令食材，配以嶄新及富心思的烹調技術，重新演繹意國風味，令人眼前一亮。



西營盤被稱為香港山城，隱藏在這山城內一條橫巷的LucAle，餐廳名字由兩位主廚Luca De Berardinis及Alessandro Angelini拼湊而成，像是要告訴食客，餐牌上的每道菜都是兩人的精心傑作。聽Alessandro說，意大利人雖是很隨性的民族，但對飲食與烹飪從不馬虎，他和Luca曾任本地多家高級意式食府及五星級酒店餐廳主廚，對煮食有着自己堅持與執着，加上他們曾在西式私房菜館共事，培養出一定默契，決定合作開設自家品牌。



優質食材 賣相搶眼



來自北意的Alessandro指，餐單上的菜式都以經典意大利菜來分類，有冷切肉、頭盤、意粉、沙律、主菜及甜品，選材及味道亦會貫徹傳統的精髓，但烹法及造型，就分別加入他和Luca的風格及技巧。好像是反傳統凱撒沙律，便是將原個羅馬生菜去掉大部份菜葉，只保留最脆嫩的中心部份，然後將沙律醬唧入菜葉與菜葉之間，放在榛子醬及黑醋珍珠上，最後加片脆煙肉及脫了水的鵝肝碎，好看又美味。



另一必吃推介是巨型帶骨肉眼牛扒，店子選用意大利頂級牛種Fassona的肉眼部位，先煎封兩邊鎖着肉汁，再放入焗爐焗至五成熟，最後簡單用鹽及胡椒調味，以突出牛肉的鮮香味。Burrata Cheese被意大利人譽為「最新鮮的芝士」，是水牛芝士的一種，質感綿滑細緻，且有濃郁奶香，可伴火腿或製作意粉薄餅等。這裏的Burrata Cheese是根據Luca和Alessandro的配方，交由意大利北部一家水牛芝士生產商特製而成，雖然價錢較貴，但份外香軟綿密，絕對物有所值。



LucAle



地址：西營盤第三街100號A舖



查詢：3611 1842（逢星期一休息，暫只供應晚市）



文：褚愛琪 圖：受訪餐廳提供、褚樂琪