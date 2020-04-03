﻿清徑義工山野不留痕

「山野不留痕」不但是個理念，亦是一種態度，要實踐起來不難，主要靠共同合作與努力，便能事半功倍。一直致力用行動去改善山徑環境的「清徑先鋒」，由創辦人Terry於2016年成立，一直無間斷地招募義工四出執垃圾，為保護香港郊野盡一分力。



熱愛大自然的Terry，向筆者講及清徑先鋒最初成立目的：幾年前Terry打算退休，覺得自己長期享受山野之樂，是時候要回饋大自然，於是便跟幾位朋友組織義工團隊，每星期在行山之餘順便清理山徑垃圾，期望為環保出力。他說如今會員數目已超過六百人，平日活動約為每周兩次，但最近因應政府的抗疫措施，惟有暫停相關活動。



他坦言在疫情爆發之初，即過去的幾個月內，的確留意到山野間被棄置的紙巾與口罩數目明顯增加。



原來山野垃圾最常見的，包括有膠袋、水樽、紙巾等，一般遊人最容易忽略是包裝紙巾的膠袋與果皮，尤其是後者，大多數人以為水果的皮可在自然環境分解而隨便丟棄，卻有着各種古怪的棄置方式，包括用膠袋盛載，做法不但無助於分解，更讓事情變壞，而且會吸引流浪動物，衍生更多衞生問題。



重災地帶 屋苑後山



長期進行清徑活動，Terry說鄰近民居且較容易踏足的山徑成為重災區，例如窩仔山、嘉頓山、青衣郊遊徑、藍田魔鬼山、將軍澳鴨仔山等，有些是屋苑後山範圍，人流多自然會產生垃圾問題。事實上，清徑先鋒資深會員都很熟悉清徑流程，他們的宗旨並非挑戰山徑難度，反而是享受山林之餘順便進行清理，而每次出發前，領隊會進行簡介會，好讓大家知道行程及重新檢視裝備。說到裝備，Terry建議不要徒手清理垃圾，最好使用專用的長垃圾夾、防水手套，至於垃圾袋一般由他們提供，每次收集後均會先集中並量度重量，再運送到山下的大型垃圾收集站。以今次窩仔山的活動為例，便收集到約一百公斤垃圾！



文︰Kengi 圖︰黃頌偉、Kengi



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