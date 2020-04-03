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﻿新感覺潛水探險

2020-04-03 列印
﻿新感覺潛水探險
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　　喜歡打機的朋友，宅在家不愁無節目，除了熱門大作之外，想玩創意小品調劑一下，同樣不乏好選擇。好像Capcom在Switch及Apple Arcade平台推出的《深世海Into the Depths》，便帶大家潛入冰雪下的深海世界，挑戰氧氣筒和潛水衣能承受的極限，一邊探索採掘，一邊往未知的神秘領域進發，在面對巨大海洋生物攻擊時，利用手上裝備求存，並以記錄各式各樣物種為目標，填滿手上的生物圖鑑。遊戲以橫向動作方式呈現，精緻畫面配合獨特的海洋旋律，耐人尋味。文：Joe

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