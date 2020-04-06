新MacBook Air 打字手感提升

繼iPad Pro後，Apple又為MacBook Air帶來新成員，新版13吋不但升級至第10代Intel Core處理器，儲存容量亦增至256GB起跳，還移植了去年底首見於16吋MacBook Pro的Magic Keyboard，打字手感更為舒適，更難得是定價比上代便宜不少，入場費七千八百元有找。 文、圖：B1807



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1mm鍵程 剪刀式結構



今年首度更新的13吋MacBook Air，熒幕沿用支援原色調技術的Retina Display（解像度2,560×1,600），乍看外觀改動不算大，事實原來鍵盤改用了備受好評的新一代Magic Keyboard，跟上代所用的蝴蝶式結構按鍵不同，這個去年底首度用於16吋MacBook Pro的新鍵盤，採用了重新設計的剪刀式結構，配合1mm鍵程及倒T字形排列的方向鍵，帶來舒適及穩定的打字手感，使用方向鍵更可直接憑手感定位。此外，機側接駁端子方面，新MacBook Air也保持一致，依舊提供兩組兼容Thunberblot 3及充電的USB-C，但首次可以直接連接6K解像度的外置顯示器，相比上代只支援5K輸出更進一步。



第10代Core處理器



說到效能，新13吋MacBook Air採用第10代Intel Core處理器，除了入門的雙核心Core i3型號，也可以選擇四核心的i5或i7處理器，記憶體標準為8GB，可額外加至16GB，SSD容量則由上代128GB增至256GB起跳，最高可選2TB，無論CPU運算或圖像處理效能，均比上代有所提升，而且即使入手標準配置版本，儲存空間也多了一倍。值得一提的是，現在購買新MacBook Air不但可以免費訂閱Apple TV+一年，還可藉Apple新推廣優惠，免費試用影片剪輯軟件《Final Cut Pro X》及音樂製作軟件《Logic Pro X》長達90日，記得把握機會。