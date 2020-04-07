澳洲雪梨 熱爆甜點

澳洲雪梨（Sydney）是國際美食大都會，肉類、海鮮出色之餘，甜點同樣備受熱捧，其中由Black Star Pastry炮製的西瓜蛋糕，便被譽為世上最常在Instagram出現的蛋糕及雪梨必吃甜點之一，疫情過後如有機會來到當地，切記一試。文、圖：林逸



藝文社區 壁畫出眾



位於雪梨市中心區西面的Newtown，便跟紐約的Brooklyn及倫敦的Shoreditch等社區有着類似藝文格調，在這個有不少維多利亞式建築及瀰漫波希米亞典雅風情的多元文化社區，可找到許多書店、古董店、特色咖啡店及售賣不同國籍美食的食肆。



清爽悅目 熱爆Instagram



甜點控來到雪梨，有一家店子絕對不容錯過，那便是星級甜點店Black Star Pastry。



2008年在距離雪梨市中心區約十分鐘火車車程的Newtown開業的Black Star Pastry，以該店創製的西瓜蛋糕一炮而紅，成為客人的「打卡」對象，因而被《紐約時報》（《New York Times》）描述為世上最常在Instagram出現的蛋糕，吸引更多人前來「朝聖」。



踏出Newtown火車站，大約兩、三分鐘步程已可來到Australia Street上的Black Star Pastry始創店，我抵達時雖然已是接近打烊時間的下午四時許，街上人流不多，不過佔去兩個舖位的Black Star Pastry仍是客似雲來，足證該店的魅力是何等厲害。



小小店內賣的東西不多，麵包、飲料以外，焦點便是陳列在玻璃櫃內的繽紛蛋糕。一系列口味各異的蛋糕中，便以西瓜蛋糕最受歡迎，而說得更精準一點，該是士多啤梨西瓜蛋糕（Strawberry Watermelon Cake）。



這款據說是由該店炮製的結緍蛋糕演變而成的招牌蛋糕，由層層交錯的西瓜及有玫瑰花香的杏仁忌廉蛋糕構成，並在最上面鋪滿切碎的士多啤梨、開心果及玫瑰花瓣，色彩悅目之餘，更是清爽美味，難怪每年都能賣出超過一百萬件。價錢方面，最小的五厘米乘六厘米賣9澳元（約44港元），不算便宜，卻值得一試。不欲跑到Newtown，雪梨鬧市George Street The Galeries商場二樓紀伊國屋書店內也有分店。



Black Star Pastry



地址：277 Australia Street, Newtown



網頁：www.blackstarpastry.com.au