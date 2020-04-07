馬來風韻（3） 土著食材深度行

早前大馬之旅，除了上期分享的街頭美食烹飪班，還慕名前往馬來西亞首家入選亞洲五十大的餐廳Dewakan，嚐嚐由曾在歐洲各國摘星餐廳工作的Darren Teoh主理、沿用土著食材結合傳統烹調的創意饗宴。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Dewakan（馬來語Dewa為神，Makan為食，意旨：神的食糧）自去年入選亞洲五十大餐廳後，從吉隆坡市郊大學舊址遷往前臨雙子塔的商廈高層，然而主理人Darren對地道食材的專注，以及透過實驗烹調添風味的主旨依舊，前往用餐區的漬物實驗閣正是鐵證。



是夜嚐味晚餐（每位馬幣550元/約1,200港元/23小碟）以五個組別劃分，驟眼看似是西餐五道菜的次序，細味下察覺到各Tapas小碟組別各自暗藏主題，卻又互相緊扣。Amuse Bouche開胃六小碟，以外脆內黏的烘木薯米餅取代麵包，並以漬裂褶菌配漬鯖魚等五款風味獨特的「漬物」抹醬襯托；而看似烤菠蘿粒，卻是裹上西米的土產Tapai Ubi發酵木薯根，甜酸煙韌而散發椰油和煙燻香氣。至於香蕉參巴辣椒醬，入口甜辛黏黏，且和接下來前菜的東馬「農作」Pisang Nanas互相呼應。



叢林作物 百變風味



傳說中的鳳梨蕉Pisang Nanas，外衣恰如未熟透的粟米，入口夾雜鳳梨的香氣、香蕉的質感以及草莓微絲甜酸，佐以甜澀清新的水芹葉油鳳梨蕉水，並以鴨心鬆提濃香，風味獨特。至於大馬土著Snake Gourd蛇瓜，外層似青瓜，內裏似絲瓜，正好挖出中空釀入香甜芭蕉樹心混合蛇瓜蓉提味。眼前嬌美的馬來草本Ulam Raja帝皇鳥藍展現食材，亦同時為內裏的半熟烏賊絲添清澀。接着前菜的亮點泥蟹肉「蟹」化身四款口味，主角XO醬牛油烤蟹鉗香口惹味而肉汁豐盛，肉質略為軟身；剩餘蟹肉則拆絲分別伴冬粉，以及裹上薄脆娘惹黑果漿外層，並以水芹花點綴，賣相先行。以蟹入題的組別反而以豆腐刀功媲美揚州師傅的一口熱騰蟹殼濃湯最引人入勝，不但味道濃郁，呷罷香料辛刺的喉韻良久不散。



主菜「山羊」四重奏，除了法式羊肝醬Pate，以及用上肉豆蔻油伴米通烤羊肉，分別去羊羶和添口感，更以裹着生羊肉的芝士米卷挑戰味蕾極限，Goat Tartare口感恰如熟透的牛油果，且散發複合辛香。最後眼前嬌美水芹花蓋上的正是鹽漬羊心粒，質感軟稔黏黏的創意風味又可是你杯茶？接下來嚐過一口味道酸刺的火炬薑沙冰，三款「甜品」隨即送上。馬來西亞森林四十年老樹的可可黑朱古力，以黑果漿作介層添樸實香氣，再裹着煙燻鳳梨蕉，並以桑果醬取代西方傳統配搭朱古力的木莓醬添甜酸，甜美醉人，亦同時為創意大膽的地道食材體驗晚餐劃上句點。



Dewakan



地址：Level 48, Naza Tower, No 10 Persiaran KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia



查詢：www.dewakan.my