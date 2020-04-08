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精明掃春夏手袋

2020-04-08 列印
精明掃春夏手袋
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  因應疫情關係，這個復活節大家都不可四圍飛，旅行計劃還是先行擱置吧，不過身處香港這購物天堂，要購買世界各地名牌還是易如反掌。好似TWIST即日起便舉行春夏全線貨品大減價，多款精選歐洲名牌手袋包括Celine、Gucci、Prada、Fendi、Burberry及LOEWE等等，會減價低至四折發售。如想買得更精明，就要下載Twist Member App並登記成為會員，因可享折上折優惠，購買貨品一件額外九折，兩件或以上額外八五折，入貨更着數。文︰Angel

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