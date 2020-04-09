兄弟對決 Type R潮流復興

最近本地日本中古二手車市場熾熱，大批上世紀九十年代好玩JDM日版跑車運抵本港，有價有市，當中兩款本田Type R備受追捧，包括Civic Type R EK9及Integra Type R DC2，真係好玩？文、圖：彭志揚



本田EK9及DC2 Type R都是當年紅極一時「飛仔車」，想不到廿多年後今天又再掀起熱潮。當年本田繼NSX Type R之後，再以相同手法推出DC2及EK9，製作宗旨一樣是車身輕、引擎強、操控勁。



DC2和EK9最精采是那台特製DOHC VTEC引擎，前者B18C和後者B16B機器內部零件經過精煉強化調校，特色是在6,800至8,500rpm另一組凸輪介入工作時（俗稱「着TEC」），車子忽然有一股更強力量，表現神勇起來。雖然以現今標準不算十分快，但「波波盡」全速前進感受極其興奮澎湃，風味似足賽車。



DC2與EK9速度表現相若，操控個性卻不同，前者車尾較生猛易甩（尾期款98 Spec比較收斂）；EK9由於車架更精密硬淨、體積輕巧，攻彎更流暢穩定。個人覺得用十五至二十萬元買輛廿多年車齡EK9或DC2不能說便宜，不過兩者確實好玩。如果二揀一，筆者傾向選擇DC2（尤其98 Spec版本），取其1.8公升較強低轉扭力，以及更多變化的車尾動態，駕駛難度較高，挑戰性更大。



選購這類二手Type R建議是先給相熟車房或驗車公司，檢查車子有否大撞、車底有沒有生鏽。車廂及Recaro座椅狀態也很影響價值。由於很多零件已停產，搜購需時及較昂貴，不過九十年代本田車基本上很可靠耐用。