甜蜜復活大餐

復活節將至，坊間餐廳紛紛推出節慶美食及活動，讓客人盡情吃喝。例如澳洲餐廳Hue，推出復活節限定香檳早午餐，客人可一邊飽覽維港美景，一邊品嘗精緻佳餚。The Market於自助午餐、早午餐和晚餐提供由LINDT朱古力製成的復活節限定甜點，讓大家甜蜜過節！



文：KaKa 圖：受訪餐廳提供



精緻美饌 特色甜品



位於尖沙嘴香港藝術博物館一樓的澳洲餐廳Hue，澳籍行政總廚AnthonyHammel嚴選來自澳洲及世界各地的優質時令食材，推出復活節限定香檳早午餐。餐廳於入口處提供酒精潔手液，以及免費新鮮蔬果汁，服務非常貼心。



復活節限定香檳早午餐於4月12日（日）上午十一時至下午二時三十分供應，成人每位$450，享用多款可供分享的精緻前菜、一道主菜及一道甜品。開胃前菜包括自家製麵包配煙燻牛油、「蘆筍、煙肉鹹批、Gruyere芝士」等。主菜四款選一，分別是「脆焗豬腩肉配烤芹菜蘿蔔、煙燻栗子、蘋果」、「油甘魚配韭菜、蚌、帶子汁」、「和牛臉頰配椰菜花蓉、西洋菜沙律」、「意大利水牛芝士雲吞配雅枝竹、榛子、羽衣甘藍」。客人可揀精選甜品，或從甜品餐車上挑選蛋糕，款款滋味無窮。如想為早午餐升級，每位加配$250便可無限暢飲Taittinger Brut Réserve香檳、十款精選紅白餐酒、手工啤酒及Steffen's Bloody Mary雞尾酒；不嗜酒的，只需加$65亦可品嘗應節復活節無酒精雞尾酒。



位於尖沙嘴唯港薈二樓的The Market，由即日至4月13日（一）於自助午餐、早午餐和晚餐提供由LINDT朱古力精心製作的復活節限定甜點，以及多款口味的LINDOR軟心朱古力，令人一試傾心。The Market另有用香濃牛奶朱古力製成的LINDT牛奶朱古力金兔，每隻朱古力金兔均以人手繫上紅色絲帶和小鈴鐺，送上祝福。餐廳同時繼續供應廣受歡迎的海南雞飯、阿拉斯加皇帝蟹腳、叻沙、北京烤鴨和榴槤甜品等招牌美食，讓食客大快朵頤。



查詢：Hue/3500 5888、The Market/3400 1308