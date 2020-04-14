﻿寧靜出塵 南非隱世樹屋

主打非洲奢華野遊體驗的andBeyond，在南非（South Africa）私人禁獵區的叢林深處，建起一座隱世「樹屋」豪宿。下榻於此，住客除可領略頂級住宿享受，更可獨享非洲大自然，體會寧靜出塵的避世氣氛。



繁星之下 感受原始浪漫



專門提供高端旅行體驗的andBeyond，除經常為旅客度身設計非洲行程，更在非洲十多個國家的野生動物園區及風景區，開設了接近三十家豪華度假住宿，其最新之作，便要數南非的Ngala Treehouse。



這座剛於今年2月登場的森林小屋，稱得上是遺世獨立的奢華住宿，其所處的南非Ngala私人禁獵區，便與該國有名的克魯格國家公園（Kruger National Park）相鄰，由於被廣闊的灌木叢林所包圍，入住於此，感覺就像置身私人樂園之中。



雖然名為樹屋，但Ngala Treehouse其實並非真正建於樹上，其隱沒林中的四層高建築，與周遭自然環境相當融合，樹屋共設兩個睡眠區，位於三樓的屬於防風雨的封閉式睡房，設有King Size睡牀、熱水淋浴設施和抽水馬桶，原始中見豪華，另一選擇是設於天台的戶外睡眠平台，這裏裝有可伸縮的帳篷，安躺在舒服Daybed沙發上，不但可靜看日落美景，入夜過後，更可仰望滿天繁星，享受以天為被的浪漫氣氛，保證印象難忘。



值得一提的是，樹屋雖沒有廚房設施，卻有儲備充足的酒吧，最窩心是更會供應各式消夜及早餐小吃，讓住客隨時享受野餐之樂，而採用太陽能供電的樹屋，仍可為住客的相機電池及其他電器充電，縱然未提供無線網絡裝置，卻更讓人難得貼近寧靜大自然！



野地獵遊 近賞動物



遊人走到偏遠的南非野地，除了忘憂避世，無非為親近平日鮮見的野生動物，在andBeyond Ngala Private Game Reserve，便可感受遊獵的滋味。這個廣近一萬五千公頃的私人禁獵保護區，不但毗鄰南非最著名的克魯格國家公園邊界，中間更全無圍欄阻隔，包括非洲五霸在內的各種野生動物，都可自由地於保護區內行走，andBeyond更為住客安排不同的遊獵體驗，不論是乘坐吉普車的野地探險，或是較簡單的叢林漫步，都有機會近賞動物，由於保護區既屬大群獅子的家園，也是瀕臨絕種的非洲野犬群出沒之地，到時隨時有機會一睹牠們的蹤跡！



Ngala Treehouse



地址：andBeyond Ngala Private Game Reserve, South Africa



費用：每晚約3,650港元



網頁：www.andBeyond.com



文：韋利 圖：andBeyond