﻿抗疫煮意（1） 情迷西班牙Tapas

全球疫情蔓延，原定復活節西葡之旅因而告吹，唯有待在家中抗疫，但想到伊比利亞半島的美酒佳餚又心癢癢，那便自行炮製西班牙經典下酒菜Gambas Al Ajillo香蒜辣蝦，並以當地家傳戶曉的Tinto調酒配搭，「宅食」抗疫兼享入廚樂。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



經典Tapas 香蒜辣蝦



西班牙依山近海，不但農牧漁業豐盛，菜式多元化而健康味美。家傳戶曉的Tapas（原意指：蓋）下酒菜更是深入民心，然而起源卻又眾說紛紜，有說當地人在酒杯蓋上麵包等小食防蒼蠅而得其名；亦有說King Alfonso十世病榻期間從醫旨以餐酒治病，餐與餐之間配搭小食佐酒，病瘉後指令酒館務必以Tapas奉酒，繼而演變成為民間生活的日常。



西班牙Tapas類別繁多，茹素的可選蒜番茄麵包，嗜肉可嚐Chorizo香辣肉腸，Fifi卻獨愛惹味的海上鮮，Gambas Al Ajillo香蒜辣蝦以西班牙盛產的橄欖油，迫出蒜香和椒香，再輕煎大蝦，按口味撒下蕃茜和海鹽，烹調簡易快捷，過程不出五分鐘，蝦球入口Juicy而香氣逼人。



烹調簡易的香蒜辣蝦秘訣盡在食材，宅女Fifi索性以家中冰箱常備的澳洲藍尾大蝦（$178/10-15隻一包/City'super）入饌。Endeavour Prawns活躍於澳洲海岸線，外呈透白色，蝦尾煮熟後會由藍色轉為粉紅色，雖然賣相和色澤末及海虎蝦，然而肉質緊緻甜美，每隻平均$12。佐料則以地道乾辣椒碎（Dried Chilli Flakes）配搭煙燻紅辣椒粉（Smoked Paprika），前者改以去籽辣椒亦無不可，主要取其香氣，且確保不會太嗆辣而奪去海蝦的甜美，佐以麵包醮蒜椒油汁，香氣撲鼻。嚐罷再次加熱橄欖油，同樣混入香蒜和辣椒粉，再拌入意大利麵條，化身地中海風味的香蒜辣椒意粉，惹味果腹。



民間調酒 Tinto de Verano



西班牙Sangria享負盛名，當地人卻嚮往Tinto de Verano，區別在於Sangria附加水果粒，工序多且受遊客歡迎，價錢亦相應貴一點。至於源於二十世紀初期、以紅酒為基調配合檸檬汽水Lemonade及梳打水的Tinto de Verano風味較清新，成為炎夏的紅酒。