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﻿春日娃娃神仙水

2020-04-15 列印
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　　受疫情影響，大家心情可能也壞透了，但日子總要過，何不在生活中找點樂趣，讓苦中的一點甜特別滋味呢？堅持愛護自己肌膚同時，也不忘搜尋巿場上的新產品，如SK-II全新2020春日娃娃限量版神仙水就非常治瘉，這兩款以風格獨特的東京女孩為靈感的包裝，實在Kawaii，在這個季節裏，正代表着希望與鼓舞。不知大家有否留意到，SK-II是國際奧運委員會的全球合作夥伴，所以產品包裝也印上奧運五環標誌。雖然奧運要押後舉行，但樂觀一點想，只是期待日子拉長了，就讓我們一邊扮靚，一邊期盼好日子來臨！文︰Angel

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