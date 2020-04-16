﻿街市尋寶 煮出新意

最近多了人在家大顯身手，入廚煮兩味。美味食物背後，除烹飪經驗及心思外，食材及調味也很重要。今天，不妨一起走入大埔墟街市尋寶，選購非一般的原材料，煮出新意之餘，也為菜式添上更多滋味。



加國優材 罕有乾菌



位於大埔市中心的大埔墟街市，最為人熟悉的便是二樓熟食中心內有不少庶民美食。雖然那裏由今年農曆年過後，開始暫停營運約五個月進行維修工程，但樓下兩層的街市商舖，生意卻沒有受到影響，仍然吸引無數街坊及區外專程來尋寶的「煮」人。在街市一樓，隱藏在多個蔬果檔之間的FarmVe，看起來與一般菜檔無異，但其實內藏不少寶物，全是由其中一位檔主德哥專程由加拿大引入，幾乎都是本地難得一見的食品及調味料。



曾經在加拿大生活十多年的德哥，回流香港後才發現當地有不少獨特食材，在香港難得一見，於是和經營有機蔬果的布姨合作開檔，主力出售加拿大的新鮮食材及雜貨。德哥表示，夏天是加拿大盛產新鮮蔬果的季節，因此，現在會以本地有機農場的蔬菜代替，另加來自加拿大的食品、罐頭與調味料。像是加拿大近年也很流行的乾菌，這裏就供應七至八種，除大家熟悉的牛肚菌、羊肚菌外，還有罕有的黑喇叭菌、龍蝦菌等，處理方法很簡單，只要用水浸軟洗淨，即可用來煮、炒、燴、蒸，提升菜式的香味。



此外，店舖的調味料及食油也是由加拿大空運到港。以海鹽為例，有加入朱古力及焦糖的口味，可以用來做甜品糕餅，另有加入香草、蒜頭、楓糖、洋葱等的，不同組合的海鹽，適合醃製三文魚、雞肉、牛扒、豬肉，突出各種食材原有味道。至於牛油果油，就是近年流行的健康食油之一，可以加熱至攝氏二百六十度而不會產生有害物質，用來炸製食物，據說比一般食用油更有益。純粹用有機雞肉或牛肉長時間熬製濃縮而成的有機肉汁，不但可熬湯、醃肉、燜煮、調味，還可直接當醬汁及蘸料，食法與用途變化多端，方便又實用。



FarmVe



地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市1樓D65及66號舖、W23號舖



查詢：8481 9604



文：褚愛琪 圖：黃頌偉