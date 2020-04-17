﻿日系咖啡屋 創悠閒空間

社交距離是目前流行用語，但香港人習慣了擠逼的都市生活，早已遺忘人與人之間，應該保持適當距離，擁有更多私人空間。約一年前，大圍村多添了一家別致咖啡小店，老闆開店的理念，正是希望打造一個悠閒放鬆的環境，給予大家適當空間。



港鐵大圍站一帶隨着屯馬線一期通車，又再次活起來，這裏悠閒感覺濃厚。事實上過去一、兩年間，幾家特色咖啡店紛紛進駐車站附近，使這一帶增添了文青氣息。這些咖啡店都有個共通點，包括空間感十足、具有個人風格、有特定主題，並且深受年輕人追捧，而「屋子空間」，則成為近期熱門，店主自從在同區開設了首家「屋子咖啡」後，便一直尋找有台式小區或日本村屋感覺的地方，把新概念投入店內，最終找來這幢白色舊房子，改裝成今天的模樣。



屋子空間與別不同之處，是它的佈局，細長的屋子在間隔上沒有花巧，屋內最角落是樓梯，地面一層是點餐的地方，這部份看來像坊間那種台式珍珠奶茶外賣店。他們的概念是，客人在櫃枱自行點餐後，以自助形式於店內任何地方，尋找自己喜歡的角落，靜靜地享受。地面層的吧枱前有少量面向玻璃窗的座位，門外也有些座椅，至於二樓空間也不小，每逢午後，小陽台便是最舒適的角落。



店主告知，因為食品是客人在櫃枱自取，故熱食方面他們都以室溫呈上，當中台式溫/冷烏龍麵便是好例子，最近人氣之選有味噌豚肉溫烏龍麵，午餐時段最受歡迎。小店亦有日式甜品類食物，配以各種咖啡或花茶凍飲，當中草莓牛奶咖啡以微量甜度成功獲得女士們歡心。至於全新推出的黑糖珍珠小鬆餅，口感與味道也很配合，是絕佳配啡茶點。



屋子咖啡



地址：大圍村9街12A



營業時間：12:00-21:30



查詢：www.facebook.com/uchicoffee/



文：Kengi 圖：何健勇