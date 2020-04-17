﻿《Gears of War》回合制新玩法

近月遊戲市場不少好Game排住隊推出，正好為留守家中抗疫的朋友解悶，假如你喜歡戰略遊戲，將於4月28日在PC平台推出的《Gears Tactics》可謂不二之選。顧名思義，這其實是微軟省招牌射擊Game《Gears of War》系列衍生之作，完全套用其世界觀，但換上回合制戰略玩法，做法有如同廠另一經典《Halo Wars》。



《Gears Tactics》故事設定在初代《Gears of War》十二年前，玩家將扮演Kait Diaz的父親，率領小隊追捕獸族大軍幕後首領。遊戲強調明快節奏及豐富的自定義選項，操作系統以滑鼠及鍵盤為基礎，而所有內容都可靠賺取經驗解鎖，並沒有課金制度。值得一提是遊戲同步登陸「Xbox Game Pass for PC」，已加入計劃的玩家可以無限暢玩。



文：Joe



