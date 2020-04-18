﻿P40 ProLeica四鏡實測

隨着5G網絡啟動，手機大廠同步推出5G新作，包括剛刷新《DxOMark》得分紀錄的HUAWEI P40 Pro，全新Leica四鏡不但憑大尺寸感光提升成像質素，同時加入多項有趣AI智能，如自動揀選最佳時刻，以及清除路人及減低反光，令影拍過程更多Fun。



超大尺寸感光



先行登場的HUAWEI P40系列，包括P40（售$4,998）及P40 Pro，同樣採用Kirin 990 5G處理器，支援本地5G網絡，前者屬小巧6.1吋機款，配備50MP廣角為主的Leica三鏡。至於今日介紹的主角P40 Pro，除了裝有更大6.58吋四曲面OLED芒，還用上Leica四鏡，不但50MP廣角主鏡採用1/1.28吋大型感光元件，就連40MP電影超廣角也屬1/1.54吋的「大底」感光，實試夜攝感光能力極高，即使不開啟「夜景」模式長時間曝光，也可把昏暗景物拍成明亮實淨。要是拍片，又可利用16合1像素融合，將感光度提升至ISO 512,000。值得一提的是，P40 Pro率先用上Octa相位自動對焦檢測，帶來更快及準確的對焦，收音也加入了音頻變焦，收音定位可隨主體拉近而變化，令效果更為清晰。



5倍光學 AI揀相



新作遠攝所用的12MP潛望式鏡頭同樣支援RYYB感光及OIS+光學防震，既可做出5倍光學及10倍混合式變焦，數碼變焦更達到50倍，拍攝焦段遠近包辦，且成像扎實，難怪在評測網站《DxOMark》的影拍測試中取得最高的128總分，坐穩榜首之餘，連自拍也取得同級最高的103分，可見32MP+景深前置雙鏡同樣下過苦功。P40 Pro另一拍攝強項是全新的Golden Snap功能，利用AI人工智能幫你揀選最佳時刻、移除路人及消除玻璃反光。拍攝時先要開啟「動態相片」選項，之後相機會一次拍攝多幅影像，當你翻看相片及編輯時，會發現AI會預先選出最具動感或最佳構圖的相片，若然相中碰巧出現路人，則可藉「路人移除」功能除去。



P40 Pro



熒幕：6.58吋OLED芒



操作平台：Android 10及EMUI 10.1



內置記憶：8GB RAM、256GB ROM



外置記憶：NM Card



電池容量：4,200mAh



體積/重量：158.2×72.6×8.95mm/209g



售價：$6,998



文、圖：B1807 查詢：HUAWEI/8128 8810