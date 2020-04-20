小米10 Pro 遠近影拍能手

5G旗艦大戰中，小米派出影拍效能大幅提升的小米10系列迎戰，當中規格最強的小米10 Pro，裝有108MP四鏡頭組合，既可以拍出超高解像的1億像素相片及8K UHD影片，遠攝亦提供50倍數碼變焦，加上超微距拍攝，無論遠景或花卉，都可以輕鬆捕捉動人一刻。文、部份圖片：B1807 查詢：小米/3001 1888



S865高效旗艦



小米10系列一門雙傑，無論小米10或小米10 Pro，硬件規格大致相同，同樣裝有6.67吋開孔式AMOLED全熒幕（解像度2,340×1,080），亮度最高達1,200nits之餘，支援90Hz畫面更新率，配合TrueColor技術，畫面鮮艷亮麗，色彩還原度高。值得一提的是，由於20MP前置鏡頭開孔口徑極細，觀看熒幕時不太礙眼。效能方面，兩者皆採用Snapdragon 865處理器，支援5G制式及嶄新的5G MultiLink功能，可以同時連接5G、2.4/5GHz WiFi網絡，由於同時用上LPDD5記憶體及UFS 3.0快閃記憶體，令系統運算能力進一步提升，從小米10 Pro的《Geekbench5》測試結果可見，單核得分899分，多核得分為3,276，成績屬目前最頂級之列。為保持系統高效穩定，廠商亦在新作中加入了LiquidCool 2.0散熱系統，藉大面積的VC均熱板及石墨烯等物料，有效將熱量持續帶走，打機時效能尤其顯著。



1億像素四鏡頭



說到小米10（售$4,999）及小米10 Pro的最大分別在於鏡頭組合，雖然兩者皆配備1/1.33吋大型感光的108MP廣角主鏡，支援像素四合一，但前者屬7塊鏡片構造，另加13MP超廣角、2MP景深及2MP微距的四鏡組合，後者主鏡用上8塊鏡片之餘，同時裝有20MP超廣角、支援Dual PD對焦的12MP人像及8MP長焦距遠攝，常用拍攝焦段一應俱全，實試拍攝1億像素相片，成像極富細節，其5倍光學變焦也非常扎實，另無論使用50mm人像鏡頭拍攝特寫或前置自拍，都可把眼前人物拍得漂亮，配合AI 2.0、超級夜景2.0、微距模式、8K拍片等功能，日常Snap Shot或夜攝同樣有不俗效果。影拍以外，新作在音效方面也有突破，如立體聲雙喇叭，發聲空間夠大之餘，每級音量也經過專門調音，音色還原度高，難怪在《DxOMark》音效測試取得76分，目前榜上排名最高。



