流動印加藝作

在此刻只宜眼睛去旅行的時候，大家不妨把目光投射到古印加文明帝國秘魯（Peru），因為穿梭該國庫斯科（Cusco）及馬丘比丘（Machu Picchu）的豪華列車Belmond Hiram Bingham，早前便換上藝術新衣，成為流動中的藝術作品。



文：Rachel 圖：Belmond Hiram Bingham



位於安地斯山脈海拔二千多米高處的「天空之城」馬丘比丘，可說是秘魯最吸睛的旅遊景點之一，欲到古城朝聖，最方便莫過於由古印加帝國首都庫斯科乘車前往，Belmond Hiram Bingham列車正是最豪華及最快速的選擇，大約三個半小時便可直達古城腳下。



豪華列車 披上新裝



外觀典雅的Belmond Hiram Bingham列車，由管理東方快車（Orient-Express）的Belmond集團及PeruRail在2003年攜手打造，列車名字是向1911年發現馬丘比丘的美國探險家Hiram Bingham致敬。事實上，上世紀初正是鐵道遊的黃金年代，列車因而採用當年流行的風格設計，選用上等木材及黃銅等裝飾，營造出古典華麗感覺。



Belmond Hiram Bingham共有四節車廂，分別由一節酒廊車廂、兩節餐卡及一節觀景車廂組成，這趟邀來秘魯藝術家及插畫師Fito Espinosa大顯身手的，便是觀景車廂。Fito以獨特的童話式畫風，在車廂四周繪畫一系列以亞熱帶森林及印加傳統為主調的圖案，當中包括奇花異卉、雀鳥、少女及星象等等，是南美地區首個列車裝置藝術作品，成為一項令人注目的流動中的藝術。



值得一提是在旅程中，大家更可品嘗到以地道食材炮製的傳統秘魯滋味午餐或晚餐，而餐牌的全新圖案，也是由Fito Espinosa設計呢！



網頁：www.belmond.com/hirambingham