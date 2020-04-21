江西婺源 油菜花海

春回大地，本是賞花好季節，可惜受到疫情影響，縱使花開得如何燦爛，能夠親臨觀賞的機會還是不多，好像向以春日漫山遍野油菜花花海美景見稱的江西婺源，今年風光不但依舊美麗，更因賞花人流減少而變得更加寧靜迷人呢！



文：Rachel 圖：星島圖片庫



遍地金黃



中國江西省是觀賞油菜花的好去處，原來當地農民習慣在冬季至初春的休耕檔期，往田裏撒下油菜花籽，待至春回大地的3月、4月，盛開的油菜花便會將大地染成金黃色的漂亮花海。



在江西一眾油菜花觀賞勝地中，又以被譽為中國最美鄉村的婺源縣最負盛名，尤其是在婺源東北部山區的江嶺及篁嶺等古村一帶，漫山遍野的梯田間便有十多平方公里的土地長滿油菜花，其中江嶺更得到中國四大花海美譽，每年都吸引不少遊客慕名前來賞花，不過今年在疫情影響下，當地政府及景區便得做好防控措施，有序地組織遊人前來遊覽，訪客數目雖然比不上往年，卻令周遭環境變得更優美寧靜。



江嶺南臨曉起，東接溪頭，屬於高山地區，當地的油菜花田便倚着延綿山勢拾級而下，遍佈山間、河流、古樹及農居之間，花色迷人之餘，更是層次分明，特別在霧起時候，更是美若仙境，難怪深受攝影愛好者歡迎。記得香港已故著名攝影師陳復禮便曾在1987年來到婺源江嶺，拍攝了一輯名為《天上人間》的油菜花田照片，更因這輯照片後來榮獲國際攝影金獎，便教江嶺的油花菜田美景揚名國際。



上帝指紋



婺源的另一處著名油菜花田景區篁嶺，便在江嶺東南面的高山上，是個約有六百年歷史的傳統徽式古村，每年春日，漫山遍野的油菜花便會沿着蜿蜒起伏山坡盛開，高低有致，從高空看，線條分明，難怪有人會把這個景色描述為「上帝的指紋」，美得讓人驚歎！



在婺源，除卻江嶺及篁嶺等高山地區，就是一些地勢較平坦的村落，同屬欣賞油菜花的好地方，當中包括有千年歷史的查平坦、被譽為婺源最後淨土的龍池汰、詩情畫意的思溪村，以及依山傍水的月亮灣等地。此外，當地秋口鎮李坑村，近年更在油菜花花季檔期，在盛開的油菜花田中舉行音樂會，透過音樂、歌聲及舞蹈表演，歡慶春季到臨，今年的演出更成為一股抗疫正能量，讓觀眾們享受了好一段久違的快樂時光。網頁：www.wvyuan.com