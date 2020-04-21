抗疫煮意2 舔舔醬三風味

抗疫期間，家中廚房化身宅食飯堂，除了上期分享的五分鐘西班牙香蒜辣蝦，異國風味的舔舔醬芒果蝦同樣滋味無窮，且烹調簡單快捷。剩餘的舔舔佐醬還可作扒三文治及黃金芝士粒抹醬，一醬三吃，滋味無窮。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



惹味醒胃 舔舔芒果蝦



亞洲風味的蜜汁大蝦令人垂涎，製法普遍以蒜香辣椒和芝麻檸檬，襯托香甜可口的大蝦，若然想搞搞新意思，異國風味的Sticky Mango Prawns值得一試。Fifi參照名廚Jamie Oliver的「5食材便餐」食譜，再稍作調整，不消五分鐘便燒出外焦內嫩、甜酸醒胃且辛香四溢的舔舔芒果蝦。帥氣名廚以印度烹調的基本佐醬Chutney ，取代慣常蜜糖，燒出風味相若，且辛甜酸並重的焦甜外衣。



據說印度醬料Chutney取名自梵文，意旨「舔舔」，比喻蔬果甜酸佐醬滋味無比。傳統Chutney沿用水果、糖、香料及檸檬汁或酒醋熬煮而成，雖然食材比例因南北各異而風味有別，然而同樣為鹹味菜餚增添酸甜微辛。相傳印度殖民地時代和咖喱一併流入大英帝國，味道繼而融入當地風味。



舔舔蝦沿用味道偏甜酸而香料略遜的入饌，Jamie香煎大蝦前，先融合橄欖油和咖喱粉提升辛香。反正家中香料齊備，Fifi額外添加丁點印度烹調常用的小茴香，提升油香辛刺，並彌補瓶裝Mango Chutney自身偏甜且略欠辛香的不足，配合肉質緊致甜美的澳洲急凍藍尾海蝦烹煮，酸甜惹味而爽口！



天地配 芝士舔舔醬



識食惜食，食材盡用是烹調的基本，舔舔芒果蝦剩餘的佐料Mango Chutney風味和芝士匹配，前者的果甜正平衡後者的辛刺。其中麵包內層抹上印度甜酸醬，配合車打芝士餡料，麵包外層塗上牛油香煎的扒芝士三文治更是傳統配，半溶暖騰的芝士內餡夾雜鹹甜辛香，食材樸實，然而滋味滿溢。



至於黃金流心芝士粒更是WFH的最佳小食，Brie牛奶軟芝士小粒，先沾蛋漿，再沾迷迭香混日本麵包糠Panko，稍稍冷藏再油炸成金黃色，外脆內裏Gooey，用時醮上少許Chutney，以果甜酸平衡Brie的豐盛，一醬三食，滋味窩心。



舔舔芒果蝦



預備：15分鐘/入鍋：5分鐘



食材（2人份）



大蝦（去腸/ 去殼）300克



蒜頭（切片）6瓣



咖喱粉1茶匙



印度香芒甜酸醬（Mango Chutney）1.5湯匙



青檸1個



小茴香1/2茶匙（按喜好添加）