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貢品級超甜白花芒

2020-04-22 列印
貢品級超甜白花芒
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　　芒果甜且香，是香港人最愛的生果之一，不少菜式甚至會以芒果入饌，非常百搭。提到芒果品種，大家可要留意柬埔寨的出產，而其中一個由香港人開設的Fantastic Fruit果園，種植名為「FF白花芒」的芒果，質素之高更得到柬埔寨皇室的認可，晉身為該國貢品級芒果。以天然有機種植的FF白花芒，果肉份外清鮮可口，果汁豐盛，甜度更達到16.4%之多，比菲律賓呂宋芒和墨西哥太陽之芒還要高，而為保持良好質素，果園一直堅持以天然方法種植，不加任何催生藥或農藥成份。

　　至於何時食最美味？由現在至6月中旬，是此芒的最佳成熟期，想食最當造的芒果，就要把握時機喇！文︰Angel

售賣點：新利欄及指定生果店 查詢：2549 3753
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