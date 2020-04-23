復修+強化 AE86妙手回春

豐田AE86被《頭文字D》漫畫捧上天，成為不少年輕人心目中的英雄車，究竟這部車齡超過三十年的入門後驅小跑車，在今時今日仍然好玩嗎？文、圖：彭志揚



早於1983年至1987年出產的豐田AE86，屬於當年Corolla系列入門級小跑車，配備120ps馬力1.6公升4A-GE 16-Valve引擎、5速手波和後驅，以今時今日標準，機械規格何其簡單，加速力可能跟一部豐田Comfort的士相若，不過勝在車身輕，操控平衡直接。受惠《頭文字D》漫畫將之神化，加上日本汽車節目《Hot Version》車手主持人土屋圭市也擁有一部無敵改裝版AE86，令車子受到全球新一代年輕人熱切追捧，現於日本買輛企理中古AE86運回香港連稅動輒二十萬元，值不值得見仁見智。



AE86受到生鏽問題困擾，加上許多零件已停產，保養並不容易。圖中這輛日本版Sprinter Trueno，很有可能是本地狀能最完美AE86之一，徹底翻新之餘，車殼也經過加焊強化，而且在日本換上新一代4A-GE 20-Valve引擎（當地合法出牌），內外加有大量TRD產品如避震、波箱齒輪及尾牙、限滑差速等。據聞打造如此「齊料」AE86花費超過四十萬元，當中所花心血和時間無從估計。



有關此車試駕感受可到《駕駛艙》社交網站專頁平台收看，我想說是這輛不惜工本炮製的AE86，戰鬥力可能不及本田EK9或DC2，不過那種車尾易甩活潑激情簡直爆燈，駕駛滿足感的確超強！