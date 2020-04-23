旺角社企 星洲味力

市建局重建旺角上海街600至626號共十四幢唐樓，活化成「618上海街」商場，本地特色小店、日式文化屋紛紛進駐，當中佔有商場二樓全層的廚尊，由來自新加坡社企團隊經營，致力培訓弱勢及殘障人士投入社會工作。餐廳主打地道新加坡菜式，港人至愛的叻沙、班蘭蛋糕，在這裏均可品嚐得到。文︰Levy 圖︰陳鐵剛



特製烹調工具



單看餐廳名字廚尊，或許以為是甚麼星級名廚開店。其實廚尊乃指尊嚴，細看英文店名Dignity Kitchen便能明白。餐廳由來自新加坡的社企團隊經營，通過與本地社會機構合作，培訓弱勢及殘障人士，令他們能一展所長。



佔了商場全層的廚尊，樓底極高，感覺開揚。餐廳中間設有開放式廚房，供應各類新加坡地道美食。客人以自助點餐的形式，在自助購買機點選食物及付款，然後憑票到開放式廚房取餐。餐廳管理團隊經驗豐富，懂得培訓弱勢及殘障人士投入餐廳的工作，在廚房內設有不少半自動機器，操作簡易，如製作叻沙的烚麵機，只消按一下掣，機械手臂便會按時升降，模仿平日烚麵的工序，即使手部活動能力有限的人士，亦可操作自如。另在水吧位置，張貼了「多奶」、「少甜」等手語示範照片，方便客人與聽障人士溝通。



別以為餐廳設計了一系列輔助煮食的機器，員工便毋須入廚學藝。負責餐廳廚藝及員工培訓、來自新加坡的黃小姐，在當地酒店學院任教多年，餐廳菜式全由她設計和督導製作。她笑言︰「我來這裏不僅做大廚，更是一位訓練員，培訓學員的廚藝專業知識，所以店內菜式製作均由基本做起，員工要自行煮叻沙膽汁、加東牛肉飯的醬料，連咖央醬也是自家製作，員工每次開工都大喊辛苦，但成品做好後，他們卻極有滿足感！」正因如此，這裏食物款式不算多，但保證百分百星洲風味。叻沙湯底椰汁味濃，每口都帶有叻沙葉的獨特香氣。海南雞飯選用皇崗雞炮製，米飯以雞湯煮過，再用雞油爆煮，香氣四溢。咖央多士的咖央醬由班蘭葉汁及椰糖製成，是坊間沒半點班蘭香氣的咖央醬無法比擬。



廚尊Dignity Kitchen



地址︰旺角上海街618號2樓201及202號



查詢︰2561 2633