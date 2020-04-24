古董杯咖啡滋味

在香港開Cafe不容易，ARF Cafe店主Candy與她的英籍丈夫本來從事金融業，卻於去年10月逆市底下，毅然接手咖啡店。作為舊店常客，他們跟熱愛收藏杯子與古董的老闆稔熟，當下就憑着一鼓勇氣、一份對咖啡的熱情，延續了這家特色小店。



文、圖︰Kengi



ARF Cafe承傳舊店風味，最矚目是一幅牆上掛滿了Fire King古董杯。說到Fire King杯，其實是1942年於美國生產的玻璃杯，翡翠綠與白色印花杯是經典款式，杯子於上世紀七十年代停產後，獲許多收藏家注意，及後由日本公司達成代理協議，於日本出售跟不同品牌Crossover的版本。如今許多收藏者包括Candy兩夫婦，也會從日本搜尋設計有趣的Fire King杯，據知目前他們擁有約一百二十隻古董杯，平時客人來品嚐咖啡，咖啡師便會使用Fire King杯端上咖啡。所以說，單是盛載咖啡的杯子，其實也可以很講究。



從舊店Artisan Garden Cafe變身而成的ARF Cafe，說到新名字的由來，原來是跟丈夫家族有關。他們家中流傳着一個與Alfa名字相關的笑話，二人對此情有獨鍾，不但咖啡店取名ARF，連他們第三名兒子的名字也是Alfa。「舊店曾是電影《春嬌救志明》的拍攝場景，而掛滿了Fire King杯子的牆亦令人印象深刻，至今仍然有不少客人專程為看這幅牆而來。」Candy說電影的效應比想像中大。事實上，Candy本身熱愛本土文化，在疫情發生前，便經常支持港大學生到來舉辦文學及音樂分享會。細看店內小庭園及裝飾的電影海報，亦是她接手後添加，ARF Cafe亦支持本地藝術家作短期作品展覽。



ARF Cafe



地址︰西環石塘咀保德街23號地下 電話︰2548 3261 網址：arf.com.hk