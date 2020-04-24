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Xbox One X最後限量主機

2020-04-24 列印
Xbox One X最後限量主機
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　　近年遊戲界又再掀起Cyberpunk熱潮，其中最矚目當然是RPG勁Game《Cyberpunk 2077》。雖然遊戲宣佈延至9月17日推出，不過其限量版Xbox One X將搶先於6月開賣。這部限量版主機造型非常特出，採用未來機械風格設計，機底配有夜光「No Future」字樣，而機面採用雷射刻蝕技術模仿掉漆效果，營造機械老化模樣，近入碟位置更刻有「強力磁場」中英字句，整體配色及精緻度跟Cyberpunk主題襯到絕！

　　主機套裝除包含《Cyberpunk 2077》下載版（9月17日起可遊玩），還附有以奇洛李維斯遊戲角色為藍本設計的Cyberpunk 2077特別版手掣，據知這亦是Xbox One X最後一款限量版主機，全球限量生產4萬5,000部，頗有收藏價值！（售價待定）文：Joe
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