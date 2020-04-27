﻿轉會之選 iPhone SE價細高效

相信不少Android用戶一直想「轉會」iPhone，無奈預算有限。不過機會來了，剛開賣的新iPhone SE不用三千四百元有交易，換來的不只是iOS 13使用體驗，還有媲美iPhone 11的旗艦效能，如非追求大芒或多鏡頭，這筆「轉會費」相當划算。



4.7吋芒 實用Touch ID



時下手機熒幕動輒6吋或以上，不過好些用戶就是對細機情有獨鍾，喜歡那份小巧手感，喜歡單手操作利落。新iPhone SE沿用iPhone 8經典的4.7吋機身大小，重量只有148g，非常輕巧，熒幕是熟悉的Retina HD芒（解像度1,334×750），同時設有支援Touch ID的Home鍵，相比Face ID，今天即使戴着口罩，仍可立刻解鎖，可見Touch ID確有用武之地。新iPhone SE繼續用上鋁金屬及玻璃機背設計，外觀及手感不俗，顏色則有黑、白及（PRODUCT）RED三色可選。值得一提的是，新iPhone SE不但有IP67防水規格，即可以在1米水深待上30分鐘，充電技術也跟iPhone 11/11 Pro等看齊，支援18W快充及無線充電，惟要感受充電30分鐘便可充至50%的便捷，但須另購高功率充電器。



A13 Bionic加持 暢快打機玩AR



自發佈以來，不少人愛拿新iPhone SE跟iPhone 11比較，事關前者入場費便宜$2,600，卻用上同一顆A13 Bionic處理器及第三代Neural Engine，系統效能實屬旗艦級，從《Geekbench 5》測試來看，新iPhone SE單核及多核跑分是1,330及2,584，與iPhone 11的成績相當接近，實試一陣子，系統操作及開App順暢，打機玩AR反應同樣爽快。多得A13 Binoic，新作還支援Gigabit-class LTE及WiFi 6無線傳輸，無論流動上網或WiFi，均有更高速體驗。撇開外形及效能，新iPhone SE跟iPhone 11最大分別在於鏡頭，前者只有12MP廣角主鏡及7MP前置鏡頭，不過影人或自拍直迫iPhone 11，亦有齊Smart HDR（自拍為HDR）、人像模式、六種人像燈光效果、景深控制等功能，拍片亦支援高畫質的4K/60p。對有心轉會的Android用戶，新iPhone SE無疑是一部花費不多卻可充份體驗iOS 13系統的機款；換上iPhone 6/7/8系列用戶，新作所帶來的全面效能提升，同樣是升級的理由。



文、圖：B1807查詢：Apple/800 908 988



