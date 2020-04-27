﻿網遊非洲 Bring Africa Home

疫情下難以出門，「宅」在家中藉着先進科技來趟「眼睛去旅行」，未嘗不是個好主意，主打非洲奢華遊程的andBeyond，現正推出「Bring Africa Home」活動，透過其官網的全方位節目，讓大家安坐家中便可體驗非洲的自然野趣及文化風情！



這個名為「Bring Africa Home」的網遊體驗，顧名思義，就是安坐家中，便可透過andBeyond的官方網站或Instagram探索非洲。有關節目豐富全面，最精采的定要數在當地時間每日早、午各一次的「WildWatch Live」遊獵直播，在每節旅程中，均會由生態專家帶領大家遊歷andBeyond兩個位於南非的私人禁獵區Ngala Private Game Reserve及Djuma Private Game Reserve，觀眾不但可隨着吉普車所到之處，透過多個鏡頭視獵大象、長頸鹿、獅子、獵豹等野生動物，專家們更會講解動物的生態習性，又會現場示範以象糞生火，甚至即席解答觀眾的提問！



五感體驗 豐富又精采



登入andBeyond的「Bring Africa Home」專頁，除有遊獵直播，更發現內容五花八門，分別提供觀賞、閱讀、聆聽及品味等多種感官體驗，好像點擊「See Africa」分頁，既可看到有關非洲文化、野生動物及保育的電影與紀綠片推介，又可找到精選的YouTube非洲生態短片，更搜羅了andBeyond在各個非洲大本營的野獵視頻，看罷定能對非洲的動物生態及自然環境有更深入認識。



希望輕鬆領略非洲文化的，登入「Hear Africa」及「Read Africa」分頁，便分別有音樂及書籍的推介，前者利用iTunes、Apple Music及Spotify等音樂平台，播放非洲音樂及非洲樂手歌曲的心水歌單；後者除有一系列非洲主題故事及小說，andBeyond的旅行博主Claire Trickett更會以文字分享不同的非洲主題故事。



網頁：www.andbeyond.com/bringing-africa-home/



文：韋利 圖：andBeyond