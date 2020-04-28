﻿挪威The Twist 魔法建築

明明採用的都是直線建築設計，看來卻像是一道扭曲橋梁，這幢橫跨挪威Randselva河上的「魔法建築」，正是去年9月落成的The Twist藝廊，能獲得被譽為「藝術館界奧斯卡」的The Leading Culture Destinations Awards選為今年「年度最佳建築」得主，簡直是視覺享受。



The Twist自開幕後，不到半年時間，已得到來自四面八方的嘉許，除位列《紐約時報》全球五十二個必訪目的地的第二十一位，更被網上建築及設計雜誌《Designboom》選為2019年全球十大博物館及文化地標的首位，加上這趟得到The Leading Culture Destinations Awards的肯定，足證實力超凡。



這幢橫跨河流上的獨特建築The Twist，其實是挪威首都奧斯陸（Oslo）市郊Kistefos雕塑公園的最新藝廊，由丹麥建築團隊BIG（Bjarke Ingels Group）設計，面積不算大，只有大約一千平方米，卻足足花約四年時間構建，可見難度極高。原來雕塑公園佔地遼闊，中間又隔了一條Randselva河，並只有一條橋樑連接，為方便遊人閒逛，不用走回頭路，園方便決定多建一道橋樑連接兩岸，而這道橋樑，也同時成為一個全新展覽空間。



短期藝展 目不暇給



The Twist長約六十米，設有南、北兩邊出入口，南口是兩層高的建築空間，卻不設任何窗口，遊人由此進入，一邊行，慢慢便會看到透過玻璃天窗引入的光線，隱蔽空間逐漸變得開揚明亮。繼而便會通過一段玻璃長廊，在此可俯瞰清幽的森林及溪流景觀，最後由較矮的北口離開，繼續雕塑園的參觀行程。



除作為橋樑外，The Twist更是一家藝廊，以短期藝展為主，展出世界各地藝術家的作品，開幕展《Hodgkin and Creed-Inside Out》，便是兩位英國近代藝術大師Howard Hodgkin及Martin Creed的回顧展，兩人擅長以豐富色彩創作，這跟藝廊的潔白正好形成鮮明對比，視覺效果強烈。不過目前因受新冠肺炎疫情影響，The Twist暫告休館，本在5月下旬開展的展覽，館方仍未有最新公佈。



Randselva河四周密林葱郁，林木資源豐富，Kistefos雕塑公園的前身，便是當地一家擁有過百年歷史的木漿廠，該廠經營至上世紀中結業，荒廢一段長時間後，1999年工廠老闆的後人兼藝術收藏家Christen Sveaas決定將其改建成為藝術園區，並將木漿廠的歷史重現，當中除把舊廠房改建成為藝廊Nybruket Gallery，選用昔日製作木槳的器具進行藝術創作，另一個重要項目，便是在廠房四周打造出一個偌大的露天雕塑園區。 網頁：www.kistefosmuseum.com



文：Rachel 圖：Kistefos



