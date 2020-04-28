﻿摘星江戶前

抗疫時期原定的外遊告吹，唯有乖乖宅在家中烹煮異國美食，滿足味蕾，偶爾外出處理事務則順道享用午餐，而餐廳選擇亦變得謹慎。適逢一位難求的摘星餐廳Sushi Saito對外開放訂座，便藉此嚐嚐摘星江戶前壽司的不凡風味。



兩年前啟業的Sushi Saito一位難求，直到近月有限開放訂座，Fifi便趁外出辦理事務順道品嚐。午餐廚師發辦（$1,680/位），前菜鯛白子Shiroko配鯛の子Tainoko好比「鯛魚鴛鴦配」，正值春季繁殖期的雄鯛精囊（Shiroko白子），未及冬天當造的鱈白子豐盈柔順，然而質感結實且甜美非常；隨伴的雌性鯛魚卵（Tainoko鯛の子）小巧精緻，口感Grainy，相對鱈魚油脂略遜，卻是兩者肉質豐膄的寫照，佐以鮮薑味醂醬汁添辛甜，風味清新。



一人前不凡風味



接着的香煎太刀魚，外層香脆、肉質細緻而油香四溢，隨附大根蓉的辛甜酸，正好平衡味蕾。至於Buri鰤魚，口感順滑且油潤甘甜，掃上醬油，頓時為肥嫩剔透的鰤魚提升油香。接着是江戶前壽司必備的Kohada，小鰶魚散發米醋醬油風味，魚味濃郁醇和而散發淡淡甘甜，口感出奇柔順。



金槍魚三重奏，Akami Zuke脂肪相對略遜的赤身沿用古法醬油味醂醃漬提升魚香，口感滑順而肉味濃醇；Chu Toro中腹油香細膩，軟嫩柔順；而O-Toro則溫度柔和，甜美甘香，底層壽司米飯粒粒飽滿且富空氣感，絲絲的海鹽和赤米醋，正好和大腹的油香互相輝映。師承東京本店Saito-San的Fujimoto-San邊握壽司邊分享，壽司米飯沿用長野和秋田米拼配，前者米身偏乾，正好平衡後者粒粒飽滿而偏高的水份。



接下來是Aori-Ika，矜貴的障泥烏賊肉厚甜糯，撒下青檸汁，再配合赤醋飯隔層的青檸皮碎提鮮。緊接的Sayori針魚，肉身亮麗剔透，口感潔淨細緻，掃上醬油，再配合格層隱藏的葱蓉提香。嚐罷質感細緻、鮮甜無比的深海Ama Ebi甘海老後，北海道馬糞海膽軍艦Bafun Uni隨即送上，泛着橘光的馬糞海膽鹹鮮甘甜，口感滑順綿蜜，繞着軍艦壽司的脆嫩紫菜更是醇香十足，增添Umami鮮味之餘，亦同時為舌尖帶來無限滿足。至於嬌貴的Anago脂肪豐腴且肉質軟綿，散發味醂風味的煮汁和甜美的海鰻更互相輝映。最後以一口恰如布甸輕柔甜滑的Tamago玉子，為是日午餐劃上句號。



Sushi Saito



地址：中環四季酒店45樓



查詢：2527 0811



（接下來的三個月，每月第一日早上10時至下午2時接受預訂。）



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）