﻿新版開售 Ioniq Electric提升電能

新改良現代Ioniq Electric電動車上周末正式開售，亮點是換上更大容量38.3kWh鋰電，續航力由舊版280km（NEDC標準）提升至311km（WLTP標準），車廂數碼化配套同時升級，「一換一」車價不到三十萬元，吸引嗎？



新版Ioniq Electric鋰電容量由舊版28kWh提高至38.3kWh，同時改用更高效液冷卻系統（鬼面罩加設兩個自動開合散熱口），馬力由以往120ps增加至136ps（扭力保持30.1kgm），最大得益是續航力提高至更接近現實的311km（WLTP標準），基本上可以四、五天才充電一次。



車子駕駛感跟舊版沒大分別，力量感接近2.0 Turbo引擎，而且還有電動車一貫的暢順寧靜駕乘感。軚盤撥片可+/-控制三級不同能量回收功能，放鬆油門可加大減速拖力效果，同時可回充更多電能！



車廂數碼錶板及中控台8吋觸控屏幕均是新設計，後者支援Apple CarPlay和Android Auto操作介面。另外如皮座椅、前排冷暖透氣功能、駕駛席電控及記憶系統、後泊鏡頭、天窗、Qi手機無線充電等齊備。新版本同時增設包括危急自動煞車、智能巡航、車道越線提示在內的主動安全系統。



Ioniq Hybrid規格



＊傳動：38.3kWh鋰電+電馬達，前驅 ＊馬力/扭力：136ps/30.1kgm



＊續航力：311km（WLTP標準） ＊充電時間：約17.5小時（慢充）、約6小時（中速）



＊售價：$358,800起（一換一計劃$290,743） ＊查詢：3428 8288



文：彭志揚



圖：William



